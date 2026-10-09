Лукашенко заявил, что молодежь в отдельных странах СНГ не знает русский язык

Александр Лукашенко выразил обеспокоенность утратой знания русского языка среди молодежи в отдельных странах Содружества Независимых Государств (СНГ). Он выступил 9 октября на саммите в туркменской Авазе, сообщает «Царьград» .

Президент Беларуси назвал общую историю, культурное наследие и человеческие связи основой единства СНГ. По его словам, эти факторы дополняют экономические интересы и стремление стран к справедливой системе глобального управления.

«В конце концов, мы разговариваем на одном языке. К сожалению, мы разговариваем (ред. — участники саммита и более старшее поколение), а молодежь наша в отдельных странах уже русского языка — главного нашего языка (ред. — межгосударственного общения) — не знает», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что республика последовательно поддерживает развитие интеграционных объединений. Он выразил желание видеть СНГ среди сил, формирующих многополярный мир.

По оценке Лукашенко, семьи на постсоветском пространстве сохраняют традиционные ценности, память о подвиге предков и связи с родными в других странах. Он заявил, что принимаемое на саммите заявление должно сплотить людей вокруг общей исторической памяти и не допустить искажения событий Великой Отечественной войны.

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