Складское помещение загорелось на Вятской улице в Москве
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Днем 9 октября на пульт диспетчера МЧС в Москве поступил сигнал о пожаре на улице Вятской, дом 47, строение 5. Столичные спасатели выехали на происшествие на севере города, сообщает ГУ МЧС РФ по городу.
По прибытии выяснилось, что происходит загорание складского помещения. На опубликованных кадрах видно, что из здания вырывались клубы черного дыма. Сотрудники МЧС задействовали спецтехнику для тушения горения.
Принятыми мерами пожар потушили.
Сведений о пострадавших не поступало.
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