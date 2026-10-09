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В Коломне и Луховицах устранили более 780 ям за неделю

Работники Мосавтодора за неделю ликвидировали более 780 дефектов на региональных дорогах в городах и малых населенных пунктах Коломны и Луховиц, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Коломне за неделю устранили порядка 450 ям. Работы прошли на улице Октябрьской Революции, в поселках Центральной усадьбы совхоза Озеры и Пески, селах Бояркино и Городец, вблизи деревень Мощаницы и Доношово, поселка Бело-Колодезский участок и села Мячково.

В Луховицах отремонтировали более 330 ям — на улице Пушкина у остановок «Сушково» и «Консервный завод», в поселке совхоза Астапово, деревнях Городище, Аксеново, Астапово и Тюнино, селе Григорьевском и вблизи деревни Строилово.

Ежедневно в двух округах устраняют в среднем около 111 дефектов дорожного покрытия. Ямочный ремонт продолжается во всех округах Подмосковья. В рамках летнего содержания используют горячую смесь: ее высокая пластичность и уплотняемость при укладке обеспечивают качественное и прочное покрытие.

Оперативное устранение дефектов делает движение безопаснее и комфортнее. Дорожную сеть регулярно инспектируют, а качество работ оценивают с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале министерства в МАКС.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.