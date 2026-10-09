Российская нефть взлетела выше $130, пока Brent дешевеет: что происходит

Стоимость российской нефти Urals Mediterranean поднялась до $130 за баррель, хотя мировые нефтяные ориентиры в это время снижались. Такая динамика выделяет российскую котировку на фоне коррекции Brent и WTI. Рынок остается чувствительным к новостям вокруг Ирана и возможным перебоям поставок нефти с Ближнего Востока.

Цена российской нефти Urals Mediterranean 9 октября выросла на 3,24%, почти до $130 за баррель, свидетельствуют данные сервиса ProFinance.ru.

В то же время котировки эталонных марок снижались. Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE подешевел на 1,52% до $102,62 за баррель. Октябрьские фьючерсы на американскую WTI на бирже NYMEX потеряли 1,37% и торговались по $90,22 за баррель. Таким образом, российская котировка двигалась в противоположном направлении по отношению к фьючерсам Brent и WTI.

Одним из факторов волатильности остаются риски вокруг Ирана. Ранее американские СМИ сообщали, что Пентагон прорабатывает варианты возможного возобновления масштабных военных операций против страны, в том числе ударов по энергетической инфраструктуре и ядерным объектам. Окончательное решение о проведении такой операции на тот момент принято не было.

Тем не менее ситуация остается нестабильной: инвесторы оценивают не только вероятность новых ударов, но и риски для морских маршрутов, по которым проходят поставки энергоресурсов. Любое обострение в регионе способно изменить ожидания относительно предложения нефти и вызвать новые колебания цен.

Движение отдельных нефтяных котировок не всегда совпадает. На цену конкретного сорта влияют условия поставки, региональный спрос, доступность партий, логистика и баланс предложения на определенном рынке. Поэтому рост Urals Mediterranean сам по себе не означает, что все российские экспортные партии продаются по $130 за баррель.

Для оценки ситуации важно учитывать и разницу между котировкой конкретного сорта и биржевым фьючерсом. Brent и WTI отражают динамику своих рынков и контрактов, тогда как цена Urals Mediterranean относится к отдельному ценовому ориентиру российской нефти.

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