Массовое захоронение замученных жертв фашистского лагеря обнаружили в Ленобласти

Рядом с Волосово в Ленинградской области обнаружено массовое захоронение. Оно находится неподалеку от места, где в годы Великой Отечественной войны располагался фашистский концлагерь «Дулаг-102». Как сообщил старший научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда Станислав Бернев, здесь могут покоиться останки более 5,5 тыс. человек, пишет ТАСС .

«Рядом с „Дулагом-102“ в Волосово похоронено, по разным документальным свидетельствам, около 5,5-6 тыс. человек. После войны это захоронение не вскрывалось. Когда работали комиссии по установлению злодеяний немцев в Ленинградской области, во многих местах проводились такие поисковые работы — в том числе в Гатчине, где был „Дулаг-154“, в Рождествено и других. А в Волосово такой работы после войны не проводилось», — рассказал Бернев.

Он пояснил, что речь идет именно о количестве погибших узников, тогда как общее число заключенных, прошедших через «Дулаг-102», точно оценить невозможно, поскольку лагерь был пересыльным.

Ранее в региональном управлении СК России сообщили, что в 1,5 км от Волосова найдены останки около 100 человек, предположительно, узников лагеря. По данным ведомства, в обнаруженном месте может быть захоронено до 2 тыс. человек.

Работы ведут поисковая экспедиция «Долина» из Великого Новгорода и отряды «Зов партизан» и «Авангард» совместно со следователями и криминалистами СК.

По словам Бернева, «Дулаг-102» действовал в Волосове примерно с сентября 1941 до конца 1943 года на базе местного известкового завода на окраине тогдашнего поселка — примерно в 500 м от найденного захоронения. В лагере работала немецкая полиция безопасности СД, которая арестовывала партизан-подпольщиков и коммунистов из числа местных жителей. Тех, кто отказывался сотрудничать, расстреливали, многие военнопленные умирали от голода и непосильного труда.

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