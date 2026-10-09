В Москве похолодает в выходные

В выходные температура в Москве снизится после пятничных +19 градусов. Прогноз дал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, сообщает RT .

В ночь на субботу температура в столице составит +7…+9 градусов, днем — не выше +10…+12 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до +5…+7 градусов, а днем воздух прогреется до +12…+14 градусов, рассказал специалист.

В субботу местами пройдет небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 17 м/с. В воскресенье, по словам синоптика, будет пасмурно, но преимущественно без осадков.

«В понедельник в дневные часы ожидается рост температуры до +14…+16 градусов. Но временами будет идти дождь, в том числе в ночь на понедельник», — отметил Ильин.

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