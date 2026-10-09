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Московские хирурги удалили из яичника пациентки челюсть с зубами

Врачи больницы имени Ерамишанцева в Москве извлекли из яичника 25-летней пациентки фрагмент челюсти с зубами и костную ткань, сообщает «Царьград» .

Пациентка около месяца испытывала тянущие боли внизу живота. Ультразвуковое исследование выявило в левом яичнике опухоль размером девять сантиметров. О случае рассказал столичный департамент здравоохранения.

Лечащий врач Ара Торгомян пояснил, что тератома — это врожденная киста из зародышевых клеток. Внутри нее могут встречаться волосы, кожа, жир, кости, а в редких случаях — зубы.

«Но целая челюсть с зубами — случай уникальный даже для опытных хирургов. Такое в своей практике встретил впервые», — рассказал Торгомян.

Хирурги провели лапароскопическую операцию за два часа. Они удалили кисту, сохранили здоровую ткань яичника и восстановили проходимость маточных труб. Врачи сохранили репродуктивное здоровье пациентки. Гистологическое исследование подтвердило доброкачественность опухоли. Сейчас девушка чувствует себя хорошо.

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