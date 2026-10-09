В Балашихе проведут первенство по стрельбе памяти Александра Потапова

Первенство Московской области по стрельбе из пневматического пистолета пройдет 10 октября в комплексе «Метеор» имени Е. А. Донской в Балашихе. Турнир памяти Героя России Александра Потапова состоится в четвертый раз, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первенстве примут участие около 145 спортсменов из Московской области, Москвы, Тверской, Владимирской, Рязанской и Курской областей. По итогам турнира определят кандидатов в сборную Подмосковья.

Среди приглашенных гостей — исполнительный директор федерации практической стрельбы России, руководитель российской сборной по практической стрельбе Андрей Чуев. На открытии также ожидаются представители администрации Балашихи и ведомственных структур.

Александр Потапов — старший лейтенант спецназа Росгвардии «Витязь». В августе 2022 года в Изюме во время ракетно-артиллерийского обстрела он закрыл собой мирных жителей и погиб в ходе специальной военной операции. Указом президента России ему посмертно присвоили звание Героя России. В Балашихе его именем названа улица, установлены мемориальная доска и бюст. Ежегодный турнир стал еще одной формой сохранения памяти о герое.

Практическая стрельба требует владения оружием, физической собранности, концентрации и самоконтроля. Занятия развивают координацию, выносливость и умение управлять стрессом. Заниматься можно с 10 лет: юные спортсмены осваивают основы техники и безопасности, учатся правильной стойке и контролю дыхания.

Соревнование проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.