В «Горках Ленинских» обнаружили фонари конца XIX — начала XX века

Шесть дореволюционных чугунных фонарей со светильниками для ламп накаливания обнаружили в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Клейма производителя выявили после снятия слоев краски, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фонари изготовил Екатерининский завод в Сосновице — до 1918 года территории Российской империи, сегодня Силезского воеводства Польши. Заводские клейма на колоннах долго скрывали несколько слоев краски. После ее снятия надписи стали хорошо видны.

По данным музея, электрические фонари появились в имении Горки не позднее 1911 года, раньше, чем в Москве. Тогда новая хозяйка З. Г. Морозова-Рейнбот проводила масштабную реконструкцию усадьбы. Историю появления фонарей подтверждает фотография начала XX века из музейных фондов.

Для электрификации закупили два однотипных стационарных нефтяных двигателя — английской фирмы Richard Hornsby & Sons и немецкой Otto-Deutz («Отто Дейц»). Мотор «Отто Дейц» — единственный сохранившийся в России нефтяной двигатель 1910-х годов и памятник науки и техники. Именно от него зажглась знаменитая «лампочка Ильича».

«Передовые технологические решения, внедренные при реконструкции усадьбы в 1910-х гг., сделали усадьбу инженерным чудом своего времени», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

По его словам, имение стало самым современным для своего времени. «Умный дом» начала XX века включал электростанцию, телефонную станцию, водонапорную башню, стартовые механизмы водопровода, гаражи и механические мастерские. Для благоустройства парка приобрели тысячи растений, садовые вазы и фонари, видимые на фотографиях 1910–1920-х годов.

Завод в Сосновице основали в 1881 году. В 1914 году его разрушили в боях Первой мировой войны: город находился на границе России, Австро-Венгрии и Германии. Поэтому фонари считаются редкими. В Москве подобные фонари украшали бульвары с 1912 года, когда в городе появились первые электрические фонари, до середины XX века. Сегодня их сохранилось не более десяти.

Музей планирует расчистить надписи, чтобы посетители могли самостоятельно найти редкие экспонаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.