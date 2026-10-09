Странно и интересно: 12 необычных видов спорта, которые помогут найти свою нишу

В материале РИАМО рассказываем о том, как странные виды спорта становятся способом поиска единомышленников, и о том, как играть в польсстокферспринхен и боссабол.

Как необычный спорт помогает найти друзей

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Понятие Weird Sports (в переводе с английского — «странные виды спорта») объединяет в себе соревнования с необычными правилами, экзотическими локациями, специфическим набором движений. Часто они имеют глубокие исторические корни, но при этом у них всегда есть четкие правила, позволяющие проводить ежегодные чемпионаты, как в случае со стандартными видами спорта.

В среде любителей странных видов спорта возникают сообщества, которые становятся своеобразным магнитом: люди, которых это зацепило, находят друг друга и строят вокруг необычного хобби общую культуру.

12 странных видов спорта

1. Боссабол

Фото - © Сгенерировано ИИ по запросу РИАМО

Это командный вид спорта родом из Испании. Он сочетает в себе элементы волейбола, футбола, акробатики, гимнастики, прыжков на батуте и капоэйры. На батуте по правилам находится один игрок (нападающий), остальные играют в поле. Задача — не более чем за пять касаний принять подачу соперника и провести результативную атаку, как в волейболе.

Первые соревнования по боссаболу прошли в 2005 году. С 2009 года проводится чемпионат мира с участием сборных команд.

2. Шахбокс

Фото - © Сгенерировано ИИ по запросу РИАМО

Это уже вполне официальный вид спорта со своей федерацией, звездами, чемпионатами. Из названия ясно, что соревнования сочетают в себе шахматы и бокс. Идея такого вида спорта родилась на страницах комикса Энки Билала «Холодный экватор», но реальное воплощение концепция получила в 2003 году, когда нидерландский художник-акционист Ипе Рубинг основал Всемирную организацию шахбокса (WCBO) и стал первым чемпионом мира по этому виду спорта.

Матч по шахбоксу состоит из 11 раундов — в четные спортсмены бьются на ринге, в нечетные играют в быстрые шахматы. Пауза между раундами — всего одна минута. Контроль времени на всю шахматную партию — 12 минут на игрока. Проиграть можно как на ринге, так и на шахматной доске.

3. Гонки на лопатах

Фото - © Сгенерировано ИИ по запросу РИАМО

Забавный вид спорта, возвращающий всех участников в детство. Правила простые — нужно на лопате спуститься с горки как можно быстрее. Скорость при этом может достигать 110 километров в час. Лопату можно смазывать воском или парафином для повышения скольжения.

Первые соревнования прошли в 1970-х на горнолыжных курортах Нью-Мексико. В 1997 году гонки на лопате были включены в расписание X-Games. Правда, спорт оказался слишком травмоопасным и больше соревнования не проводились.

4. Диск-гольф

Фото - © Сгенерировано ИИ по запросу РИАМО

Этот вид спорта подойдет для тех, кто любит играть в тарелочки фрисби. Игра напоминает классический гольф, но вместо мяча используется фрисби, а вместо лунок — корзины с ободами. В классической версии диск-гольфа 9 или 18 отрезков (лунок по аналогии с гольфом), которые надо пройти за наименьшее количество бросков. Как и в классическом гольфе, где существует набор из разных клюшек, в диск-гольфе своя вариация дисков — для разных целей, коротких и длинных бросков.

Игра зародилась еще в 1927 году, когда прошли первые соревнования. С 2001 года диск-гольф официально включен в состав Всемирных игр — соревнований по видам спорта, не входящих в программу Олимпийских игр.

5. Куперсхиллская сырная гонка

Фото - © Сгенерировано ИИ по запросу РИАМО

Соревноваться с головкой сыра в скорости начали в Англии в 1826 году. Это переросло в ежегодные мероприятия, которые проводятся во время Банковских каникул в последний понедельник мая на холме Купера в деревне Брокворс в Англии. Участники бегут вниз по холму в 183 метра и пытаются догнать и поймать головку сыра «Двойной глостер» весом 3-4 килограмма.

В 2013 году соревнования потеряли аутентичность — вместо настоящей головки сыра с холма стали спускать его пенопластовую реплику.

22 раза победителем соревнований становился Крис Андерсон, бывший солдат Вооруженных сил Ее Величества.

6. Пивная миля

Фото - © Павел Бедняков/РИА Новости

В этом виде спорта участники тоже бегают, но есть одно условие — перед забегом необходимо выпить пива. В классической версии соревнований, которые зародились в Канаде в 1989 году, нужно пробежать четыре круга легкоатлетического стадиона. Перед началом каждого круга участник должен выпить бутылку пива емкостью 355 миллилитров. В зависимости от национальных стандартов размер бутылки в разных странах меняется.

Существует множество вариаций забега, ставших логичным продолжением алкогольной атлетики. Например, есть двойная пивная миля с двукратным увеличением и дистанции, и пивной дозы. Есть виски-миля, когда участники пробегают восемь кругов и каждый круг выпивают стопку виски. Существует алкоэстафета, где каждый участник команды из четырех человек должен выпить большую бутылку пива емкостью 40 унций (1,2 литра) и пробежать 100 метров. Пьют еще и водку, а для сторонников ЗОЖ придумана шоколадная миля, когда на каждом кругу выпивается стакан шоколадного молока.

7. Польсстокферспринхен

Фото - © Сгенерировано ИИ по запросу РИАМО

В 1771 году в Голландии зародился польсстокферспринхен. Это соревнование представляет собой соревнования по преодолению водных препятствий с помощью огромного шеста длиной от 8 до 13 метров с плоской круглой пластиной на конце. Спортсмены разгоняются по деревянному помосту, упираются одним концом шеста в дно водоема и карабкаются по шесту вверх пока он падает на другую сторону водоема. Цель — приземлиться на другом берегу и как можно дальше от воды. Мировой рекорд в этом виде спорта принадлежит голландцу Жако де Грооту — 22,21 метра.

8. Ношение жен

Фото - © Сгенерировано ИИ по запросу РИАМО

В этом виде спорта мужчины соревнуются в забеге с женой на руках. На самом деле не обязательно нести любимую на руках, можно и на плечах и в целом как удобнее — главное, чтобы прекрасная ноша была на мужчине. Вместе нужно преодолеть специальную полосу препятствий за наименьшее время.

Первые соревнования провели в 1997 году. Ежегодный чемпионат мира проводится в общине Сонкаярви в Финляндии. Длина полосы препятствий — 253,5 метра. Жена должна быть старше 17 лет и весить более 49 килограммов (в противном случае нагружают дополнительный балласт).

9. Борьба на пальцах ног

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Эта борьба известна также как тоуреслинг и является официально признанным видом спорта. Это аналог армрестлинга, только для ног. Участники садятся друг напротив друга на специальный деревянный подиум, снимают обувь и носки, а затем сцепляют большие пальцы ног. Задача — прижать стопу соперника к боковой стенке площадки.

Спорт зародился в пабе в Великобритании в 1970-х годах. Первый чемпионат мира прошел в 1976 году в Дербишире.

10. Перетягивание ушами

Фото - © Сгенерировано ИИ по запросу РИАМО

Перетягивание ушами является традиционным видом спорта для коренных народов Северной Америки, в частности инуитов. Состязания тренируют стойкость. По правилам нужно сесть лицом друг к другу, соединить уши соперников резинками и оттягивать головы назад. Победителем становится тот, кто заставит соперника закричать от боли или отпустить резинку.

11. Автомобильное джитсу

Фото - © Сгенерировано ИИ по запросу РИАМО

Автомобильное джитсу придумал российский математик и обладатель черного пояса по джиу-джитсу и дзюдо Викентий Михеев в 2020 году. В 2022 году права на формат выкупила компания Pro League Network, которая специализируется на необычных видах спорта.

В этих соревнованиях татами заменяет тесный салон автомобиля, который активно участвует в борьбе — можно использовать ремни, руль, подголовники. В двух раундах соперники по очереди занимают водительское и пассажирское места. Если судьи не выявили победителя, начинается третий раунд — уже на заднем сиденье.

12. Средневековые смешанные единоборства

Фото - © Сгенерировано ИИ по запросу РИАМО

Если ММА уже стало скучным и хочется творчества, можно попробовать силы в средневековых смешанных единоборствах. Идея такого гибрида зародилась в России в 2014 году в лиге М-1. Формат был вдохновлен историческим средневековым боем (ИСБ). Позже инициатива была поддержана в США, где появился промоушен Armoured MMA.

Соперники надевают рыцарские латы и соревнуются на ринге. В бою, помимо кулаков, в ход идут колени, незаточенный меч, деревянный щит и различное «историческое» оружие (топоры, булавы, копья).