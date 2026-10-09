Мособлгаз подвел итоги социальной газификации ко Дню многодетной семьи, который отмечается в Подмосковье 11 октября. С начала проекта газ получили 2056 домов семей с тремя и более детьми, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

С начала проекта социальной газификации Мособлгаз подключил к газу 2056 домов многодетных семей Подмосковья. Итоги подвели ко Дню многодетной семьи, который отмечается в регионе 11 октября.

Проект предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах и СНТ. Для многодетных семей также действует дополнительная мера поддержки: https://.

«Одна из таких практических мер — Президентская программа газификации: мы не просто подводим трубу до границы участка бесплатно, но и полностью компенсируем работы внутри участка и покупку газового оборудования до 80 тысяч рублей. Это серьезная финансовая разгрузка для семейного бюджета, которая напрямую повышает качество жизни», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Для получения льготы населенный пункт должен быть газифицирован и находиться в Подмосковье, а подключение — первичным по программе социальной газификации. Заявитель должен быть собственником дома и быть зарегистрирован в нем. Этот дом должен быть единственным жилым объектом в собственности заявителя.

Подать заявку на льготную газификацию можно только через региональный портал госуслуг.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.