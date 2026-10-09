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Более 130 тысяч человек вышли на протесты во Франции 8 октября

Протесты во Франции 8 октября собрали более 130 тысяч участников. Такие данные профсоюзов привел источник, сообщает RT .

По словам источника RT, в Париже местами возникают перебои с мобильной связью. Он утверждает, что ее глушат из-за протестов.

Ранее источник сообщил, что к акциям впервые присоединились благополучные школы из центра Парижа.

По данным МВД Франции, 8 октября на массовых протестах школьников и студентов по всей стране задержали более 500 человек.

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