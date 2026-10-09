«Иволга 4.0» имени Саввы Мамонтова прошла 5 тыс км по Ярославскому направлению

Тематический электропоезд «Иволга 4.0», посвященный предпринимателю и меценату Савве Мамонтову, за две недели после первого рейса преодолел 5 тыс. километров на Ярославском направлении, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) представила «Иволгу 4.0» имени Саввы Мамонтова в конце сентября. За две недели с первого рейса состав проехал 5 тыс. километров. Он стал первым в истории пригородного сообщения поездом с полным тематическим оформлением снаружи и внутри.

Каждый из 11 вагонов посвящен отдельной странице жизни предпринимателя и мецената: семье и железным дорогам, предпринимательству и промышленности, искусству, опере, усадьбе Абрамцево и Абрамцевскому художественному кружку.

В оформлении использованы исторические изображения и копии известных произведений искусства, в том числе «Девочки с персиками» Валентина Серова, на которой изображена дочь Мамонтова Вера. Отдельный блок рассказывает о Федоре Шаляпине и роли мецената в становлении артиста.

ЦППК реализовала проект совместно с департаментом транспорта Москвы, Общественной палатой Московской области и музеями-партнерами. Для поезда подготовили 290 уникальных макетов и около 2 тыс. тематических стикеров. Изображения и исторические материалы подбирали при участии музея-заповедника «Абрамцево», Тульского музейного объединения и Нижегородского государственного художественного музея.

Состав выполняет рейсы от Ярославского вокзала до Сергиева Посада, Пушкино, Мытищ, Фрязино, Монино, Софрино, Красноармейска, Болшево, Щелково и Фрязево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.