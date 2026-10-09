Подмосковье заключило 14 соглашений с инвестициями в агросектор свыше 12 млрд руб

Московская область подписала 14 соглашений об инвестиционных проектах и сотрудничестве на выставке «Золотая осень – 2026», организованной Минсельхозом России. Инвестиции в агропромышленный комплекс региона превысят 12 млрд рублей, проекты создадут почти 2 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Соглашения подписали заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин. Проекты охватывают производство кормов, рыбопереработку, молочную и мясную промышленность, хранение и подработку овощей, развитие агротехнопарка и подготовку кадров.

«Мы сопровождаем инвесторов на всех этапах, помогая запускать новые производства и создавать рабочие места», — отметил Виталий Мосин.

ООО «Петкорм» вложит свыше 4 млрд рублей в завод сухих кормов для домашних животных в Дмитровском округе. Мощность составит до 50 тыс. тонн в год, появятся 80 рабочих мест. Здесь же ООО «Фуд Тим» планирует рыбоперерабатывающий комплекс мощностью до 800 тонн. Инвестиции составят 1 млрд рублей, проект создаст 600 рабочих мест.

Агротехнопарк «Мортадель» на территориях Сергиево-Посадского и Пушкинского округов получит 3 млрд рублей. Площадка рассчитана на 40 резидентов и около 1 тыс. рабочих мест. Предусмотрены возможности для реализации проектов участников специальной военной операции.

СПА(к) «Кузьминский» построит в Сергиево-Посадском округе роботизированную молочную ферму на 1,2 тыс. голов скота с цифровыми решениями. Инвестиции — 1 млрд рублей, мощность — до 12 тыс. тонн молока в год.

В Луховицах «СПК имени Ленина» вложит 360 млн рублей во вторую и третью очереди высокотехнологичного комплекса хранения и подработки овощей. Дополнительная вместимость составит 24 тыс. тонн, что позволит поддерживать круглогодичные поставки.

Соглашения также предусматривают создание агротехнологических классов и сотрудничество с ассоциацией «Теплицы России», Российским государственным университетом народного хозяйства имени В. И. Вернадского и Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии.

В июне 2026 года Подмосковье заняло второе место в Национальном рейтинге инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив.

Нацпроект «Продовольственная безопасность» позволяет российским школьникам еще во время учебы начать знакомство с отраслью АПК. В стране создают агротехклассы с умными теплицами, гидропоникой и виртуальными тренажерами. По всей стране работают более 2 тысяч таких площадок, а к 2030 году их число вырастет до 18 тысяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Подмосковье подпишет 45 соглашений. Абсолютное большинство заключенных на форуме соглашений обычно реализуется.

«Каждый, кто отвечает за (профильное — ред.) направление в Московской области, готовится к форуму для того, чтобы подытожить все то, о чем договорились. Подписываются соглашения — у нас их 45 на 300 миллиардов рублей. Но, что очень важно — я хочу это подчеркнуть, мы каждый год смотрим, какое количество из них реализуется», — сказал Воробьев.