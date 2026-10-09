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Более 370 авиарейсов задержали в аэропортах Москвы за сутки из-за угрозы БПЛА

В столичных аэропортах за прошедшие сутки зафиксированы масштабные сбои в расписании. Задержано свыше 370 рейсов, еще 62 вылета были полностью отменены, сообщает Telegram-канал Baza .

Корректировки в график полетов пришлось внести на фоне ограничений, введенных из-за угрозы атак украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшая нагрузка пришлась на Внуково — там вылета ожидали 158 бортов, а 38 рейсов отменили.

В Шереметьево с опозданием отправились 157 самолетов при 11 отменах. В Домодедово несвоевременно вылетели 58 воздушных судов, еще 13 направлений были сняты с графика.

Для обеспечения максимальной безопасности пассажиров и экипажей временный особый режим работы столичных аэропортов продолжает действовать. На прием и отправку бортов в небе над столицей сохраняются ограничения.

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