Благополучные школы центра Парижа впервые присоединились к протестам

К протестам во Франции в четверг, 8 октября, впервые присоединились благополучные школы из центра Парижа. Об этом со ссылкой на источник сообщает RT .

По данным источника RT, 8 октября более 2 тыс. школ и лицеев по всей стране закрылись: школьники участвовали в акциях протеста.

Во время массовых протестов школьников и студентов во Франции в этот день задержали более 500 человек.

Ранее участвующие в протестах старшеклассники рассказали RT о проблемах с условиями обучения. По их словам, в школах и лицеях есть плесень на стенах и сломанные туалеты, не хватает учителей и медсестер.

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