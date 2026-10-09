Кредитные каникулы отражаются в истории, но не считаются просрочкой

Законные кредитные каникулы не портят кредитную историю при соблюдении новых условий. Однако кредиторы видят факт изменения договора, сообщает RT .

Александр Мельников, директор по продукту B2C-направления бюро кредитных историй «Скоринг Бюро», пояснил: каникулы дают льготный период до шести месяцев при снижении дохода минимум на 30%. При наличии права на них кредитор не может отказать.

Отсрочку и реструктуризацию банк предоставляет на свое усмотрение: переносит платежи или меняет условия договора. Реструктуризация не равна просрочке, но кредиторы могут учитывать ее при оценке риска.

Рефинансирование — новый кредит для погашения прежних. В истории появляются закрытие старого договора, открытие нового и заявки. Эксперт советует оформлять его до просрочек.

На рейтинг влияют платежная дисциплина, долговая нагрузка, число кредитов и частота заявок. Изменение условий указывает на финансовые трудности. При единичном эпизоде и дальнейших платежах без сбоев влияние обычно умеренное и со временем ослабевает. Высокая нагрузка и другие просрочки усиливают риск.

«Каникулы, оформленные позже, не стирают то, что произошло раньше. Достоверные сведения нельзя удалить, они хранятся в истории семь лет», — напомнил Мельников.

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