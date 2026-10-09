В ОЭЗ «Дубна» развивают трехкомпонентную систему заботы о здоровье работников

Особая экономическая зона «Дубна» представила на Всероссийской неделе охраны труда — 2026 в Сочи модель профессионального долголетия, разработанную в партнерстве с ФМБА России. Она объединяет цифровую медицину, поддержку репродуктивного здоровья и санаторное оздоровление, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев подвел первые итоги партнерства с ФМБА России и объявил о планах распространить опыт площадки на индустриальные парки Подмосковья. Система объединяет цифровые сервисы, корпоративную медицину и реабилитацию для управления кадровыми рисками.

ОЭЗ объединяет более 140 резидентов и свыше 11 тыс. сотрудников. Около 85% компаний — малый и средний бизнес без ресурсов для собственных здравпунктов. Создавая тысячи рабочих мест ежегодно, площадка еще в начале активного роста столкнулась с дефицитом кадров в радиусе 100 км. К 2035 году число резидентов должно вырасти до 200, а сотрудников — превысить 16 тыс.

«Инвестиции в культуру долголетия напрямую конвертируются в непрерывность бизнес-процессов, удержание персонала и снижение издержек», — подчеркнул Антон Афанасьев.

Первый компонент модели — цифровой здравпункт, открытый совместно с ФМБА России в 2023 году и ставший первым в стране. Он обеспечил шаговую доступность врачебных консультаций. В 2025 году медицинские сервисы, профилактика и выездные Дни здоровья охватили более 10 тыс. специалистов и жителей наукограда. Резиденты «Ядро Фаб Дубна» и «Энкор» открыли собственные медицинские кабинеты. Цифровые здравпункты планируют тиражировать в индустриальных парках региона.

Второй компонент — центр охраны здоровья семьи и репродукции ФМБА России. Его открытие намечено на конец 2026 года. Центр будет следить за здоровьем работников с упором на репродуктивное здоровье, поддерживать персонал и формирование будущих трудовых ресурсов.

Третий компонент — программы санаторного лечения и оздоровления работников управляющей компании и резидентов в Архипо-Осиповке у Черного моря. Эксперты форума назвали модель готовым стандартом для ОЭЗ и технопарков России, позволяющим снижать потери от простоев и производственные риски, а также повышать привлекательность работодателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.