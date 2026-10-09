В Подмосковье подписали соглашение об обмене данными о лесных пожарах

Комитет лесного хозяйства Московской области и Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба подписали соглашение об информационном обмене для предупреждения лесных пожаров на границах лесного фонда, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Соглашение подписали председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин и директор Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы Алексей Монмарь.

Ведомства будут оперативно обмениваться данными о пожарной обстановке. Это позволит сократить время реагирования на возгорания в лесном фонде, координировать привлечение сил и средств для ликвидации пожаров и предотвращать распространение огня на сопредельные территории.

После подписания соглашения специалисты лесного хозяйства осмотрели технику и оборудование для аварийно-восстановительных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участники встречи обсудили дорожную карту по оформлению земельно-имущественных прав на территории, занятые гидротехническими сооружениями для обводнения торфяников.

Также специалисты посетили диспетчерскую службу ГКУ МО «МОС АВС» и оценили работу системы оперативного реагирования.

«Мы увидели, как организована работа коллег, оценили их технические возможности и подходы к мониторингу. Такое взаимодействие позволяет не только перенимать лучшие практики, но и выстраивать единую систему реагирования», — отметил Алексей Ларькин.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.