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МЧС России поздравляет ветерана Юрия Трифонова с 90-летием

Общество
Главное управление МЧС России по Московской области

Фото - © Главное управление МЧС России по Московской области/МЧС России

Ветеран специальной пожарной охраны, полковник запаса Юрий Николаевич Трифонов в октябре отмечает 90-летие. 9 октября, в 79-ю годовщину специальной пожарной охраны России, его поздравляют в МЧС России, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Юрий Николаевич Трифонов участвовал в ликвидации крупных пожаров и радиационных аварий, создании войсковых подразделений специальной пожарной охраны. В октябре этого года полковник запаса отмечает 90-летний юбилей.

Курсантом Ленинградского пожарно-технического училища МВД СССР он поднимал целину в Казахстане. Во время службы в ОПО-7, ныне Специальном управлении ФПС № 7 МЧС России, тушил урановые пожары и ликвидировал последствия Кыштымской радиационной аварии 1957 года. Он также обеспечивал пожарную безопасность эшелона, перевозившего к месту испытания самую мощную водородную бомбу.

В 1977 году Трифонов возглавлял боевой участок при тушении гостиницы «Россия», а в 1986 году руководил противопожарной группировкой в 30-километровой зоне Чернобыля.

Ветеран продолжает делиться опытом с молодыми огнеборцами и служит примером для нынешнего поколения пожарных специального назначения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.