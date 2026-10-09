Соблазнял школьниц по видеосвязи: москвичу грозит пожизненный срок

В Калининграде суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил в следственный изолятор 41-летнего жителя Москвы. Его обвиняют в серии тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетних детей. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России .

По данным следственных органов и оперативных служб, противоправная деятельность велась с апреля по июнь 2026 года. Находясь в своей московской квартире, мужчина целенаправленно разыскивал профили несовершеннолетних пользователей в зарубежном мессенджере, различных социальных сетях и тематических интернет-сообществах.

Завязав переписку в личных сообщениях и получив отклик, он переключал диалог на формат видеосвязи. В ходе звонков совершал развратные действия сексуального характера и склонял детей к интиму перед камерой.

Жертвами фигуранта признаны четыре жительницы Калининграда. Ни одна из них на момент совершения преступлений не достигла 12-летнего возраста.

Операцию по задержанию подозреваемого провели в Москве сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступлениями калининградского УМВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии. После этого мужчину этапировали в Калининград.

Следователи предъявили москвичу обвинение по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних). По решению суда фигурант заключен под стражу на срок до 14 ноября.

В региональном главке МВД уточнили, что санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время правоохранители проводят комплекс следственных мероприятий, проверяя арестованного на причастность к аналогичным эпизодам с другими пострадавшими.

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