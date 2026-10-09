«Украл во время уроков»: Елена Товстик заявила о похищении дочери бывшим мужем

Бывшая супруга предпринимателя Романа Товстика Елена заявила в соцсетях, что экс-муж якобы незаконно увез их несовершеннолетнюю дочь Алису прямо из школы, вопреки судебному запрету и без согласования со второй стороной. При этом администрацию, учительницу накануне письменно и устно предупреждали о недопустимости передачи ребенка.

«Отец оказывает психологическое давление на ребенка, заставляет записывать видео против матери. Украл Алису со школы во время уроков», — подчеркнула Товстик.

Елена написала, что бывший супруг грубо нарушил установленный судом регламент общения. Он, по ее мнению, оказывает сильное психологическое давление на дочь накануне важного заседания, назначенного на 16 октября. Там школьница должна озвучить собственную позицию.

В подтверждение своих слов женщина опубликовала видеозаписи. На одном из роликов показано короткое видеообращение девочки, снятое на улице. На нем Алиса говорит: «Папа, забери меня отсюда, я хочу жить с тобой». «Кружок» девочка отправила в личные сообщения отцу.

На другом видео ребенок, сидя в домашней обстановке, объяснил предысторию этой записи. Папа лично позвонил ей по телефону и попросил записать подобное видео с просьбой забрать ее. Она согласилась выполнить просьбу из любви к родителю, не понимая скрытых мотивов.

Роман Товстик оставил семью ради Полины Дибровой. Последней удалось сохранить теплые отношения с бывшим мужем, телеведущим Дмитрием Дибровым, чего не скажешь о Товстиках. Они продолжают борьбу через суды.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.