«Скоро»: в Кремле рассказали о предстоящем разговоре Путина и Трампа

Прямой контакт между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом намечен на обозримое будущее. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

«Скоро», — сказал Песков, комментируя вопросы репортеров относительно конкретных сроков организации телефонной беседы лидеров.

Днем ранее пресс-секретарь президента уточнял, что окончательной договоренности и четкого графика созвона еще не было. Он пообещал уведомить прессу по факту согласования.

При этом российская сторона подчеркивала готовность оперативно организовать коммуникацию при наличии обоюдного запроса. Всего с начала года главы двух держав пять раз связывались по телефону, причем предыдущий разговор состоялся 8 сентября.

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