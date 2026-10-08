Песков ответил на вопрос о сроках проведения разговора Путина и Трампа
Москва и Вашингтон пока не договорились о проведении телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Когда именно он может состояться, также остается неясным, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
На вопрос, согласован ли уже разговор с российской стороной и есть ли понимание сроков, Песков ответил: «Пока нет. Сообщим».
При этом ранее в Кремле отмечали, что беседу можно оперативно согласовать, если поступит соответствующая инициатива.
С начала этого года президенты РФ и США провели пять телефонных разговоров. Последний состоялся 8 сентября.
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