Мосавтодор восстановил освещение на дорогах в 12 округах Подмосковья

Сотрудники Мосавтодора выявили неисправности наружного освещения при обследовании региональных дорог и оперативно устранили их в 12 округах. Работы провели в городах и вблизи малых населенных пунктов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мосавтодор восстановил наружное освещение на региональных дорогах в 12 округах Подмосковья. Проблемные участки выявили при обследовании дорожной сети.

В Балашихе работы провели на Салтыковском путепроводе и улице Дорожной в деревне Русавкино-Романово; в Раменском — на Жуковском шоссе в селе Быково и Островецком шоссе в деревне Верее; в Коломне — на улице Московской в поселке Радужном, в селе Непецино и вблизи села Лысцево.

В Подольске освещение восстановили на улице Московской в микрорайоне Львовском и улице Школьной в микрорайоне Климовск; в Егорьевске — на проспекте Ленина и улице Саввинской в селе Саввино; в Воскресенске — на улице Ленинской в деревне Щельпино.

Также линии отремонтировали в деревне Дубровке в Шатуре, селе Кишкино в Домодедове, вблизи остановки «Новоград Монино» в Богородском округе, у деревни Топканово в Кашире, в деревне Александровке в Серебряных Прудах и деревне Волосово в Чехове.

Неисправности освещения снижают безопасность на дорогах. Особенно остро проблема стоит в осенне-зимний период, когда световой день становится короче. Оперативный ремонт помогает поддерживать безопасность дорожной сети.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.