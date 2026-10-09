сегодня в 15:38

Стиральная машина чуть не убила в пожаре мать с ребенком в Москве

В районе Черемушки на юго-западе Москвы произошло возгорание в трехкомнатной квартире. В результате него пострадали женщина и ее несовершеннолетний ребенок, сообщает SHOT .

Чрезвычайное происшествие случилось в многоэтажном жилом доме на улице Гарибальди. Хозяйка квартиры включила стиральную машину, после чего, по предварительной версии, возникло короткое замыкание.

Бытовая техника вспыхнула. Огонь быстро охватил сложенные в ванной комнате вещи. Отрезанные дымом жильцы в панике выбежали на балкон и стали кричать, привлекая внимание прохожих и призывая на помощь.

Прибывшие спасатели оперативно справились с огнем и ликвидировали очаг. Жильцов эвакуировали и доставили в столичные медицинские учреждения.

Женщину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, а ребенка направили в детскую городскую клиническую больницу имени Филатова.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.