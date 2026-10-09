BMW протаранил остановку с людьми в Москве — видео

В Москве автомобиль BMW потерял управление и вылетел на пешеходную зону прямо к остановке с людьми. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Дорожный инцидент произошел на проспекте Мира. Он попал на запись камеры наблюдения.

На кадрах видно, как BMW при движении по полосе резко ушел в неуправляемый занос, развернулся боком и на скорости вылетел через бордюр на широкий тротуар. Машина остановилась буквально в считаных метрах от находившихся у павильона ожидания многочисленных пешеходов. Она задела конструкцию остановки.

Находившиеся рядом граждане успели вовремя отреагировать. В результате происшествия никто не пострадал.

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