Психолог Одинцовского роддома объяснила, как формируется связь матери и ребенка

Перинатальный психолог Одинцовского роддома Наталья Болгарская в рамках Недели психического здоровья рассказала о формировании привязанности между матерью и ребенком и роли первого часа после родов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Одинцовский роддом в рамках Недели психического здоровья уделяет особое внимание поддержке будущих и молодых мам. Психологическая помощь входит в сопровождение родов: перинатальный психолог Наталья Болгарская помогает снизить тревожность, освоить способы самопомощи в схватках и сформировать реалистичные ожидания.

По словам психолога, роды требуют больших физических и эмоциональных ресурсов. В ответ на сильные ощущения вырабатываются эндорфины, которые помогают женщине перенести финальный этап родов, смягчают стресс для малыша и способствуют формированию связи между ними.

«Особенно важен первый час после рождения — так называемый «золотой час». В это время уровень эндорфинов остается высоким и у мамы, и у малыша. Именно под влиянием этих гормонов у мамы начинают формироваться теплые, доверительные чувства к ребенку», — пояснила Наталья Болгарская.

В роддоме дают матери и ребенку побыть вместе, не торопятся с процедурами и помогают установить первый контакт. Психолог отметила, что малыш у груди матери учится чувствовать безопасность — так закладывается первая привязанность.

Учреждение имеет статус открытого родильного дома и круглосуточно оказывает акушерскую и неонатологическую помощь. В роддоме и женских консультациях Одинцовского округа регулярно проводят занятия по подготовке к родам — школы мам и будущих отцов. Занятия проходят по ОМС. Адрес роддома: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3Б.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.