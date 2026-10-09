Психолог Одинцовского роддома объяснила, как формируется связь матери и ребенка
Фото - © Пресс-служба ГБУЗ МО "Одинцовская ОБ"
Перинатальный психолог Одинцовского роддома Наталья Болгарская в рамках Недели психического здоровья рассказала о формировании привязанности между матерью и ребенком и роли первого часа после родов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Одинцовский роддом в рамках Недели психического здоровья уделяет особое внимание поддержке будущих и молодых мам. Психологическая помощь входит в сопровождение родов: перинатальный психолог Наталья Болгарская помогает снизить тревожность, освоить способы самопомощи в схватках и сформировать реалистичные ожидания.
По словам психолога, роды требуют больших физических и эмоциональных ресурсов. В ответ на сильные ощущения вырабатываются эндорфины, которые помогают женщине перенести финальный этап родов, смягчают стресс для малыша и способствуют формированию связи между ними.
«Особенно важен первый час после рождения — так называемый «золотой час». В это время уровень эндорфинов остается высоким и у мамы, и у малыша. Именно под влиянием этих гормонов у мамы начинают формироваться теплые, доверительные чувства к ребенку», — пояснила Наталья Болгарская.
В роддоме дают матери и ребенку побыть вместе, не торопятся с процедурами и помогают установить первый контакт. Психолог отметила, что малыш у груди матери учится чувствовать безопасность — так закладывается первая привязанность.
Учреждение имеет статус открытого родильного дома и круглосуточно оказывает акушерскую и неонатологическую помощь. В роддоме и женских консультациях Одинцовского округа регулярно проводят занятия по подготовке к родам — школы мам и будущих отцов. Занятия проходят по ОМС. Адрес роддома: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3Б.
В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.