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«Люди плакали»: воры похитили в Италии 30 тыс бутылок вина на 5 млн евро

Со склада винодельческого дома Marchesi Antinori в Кортоне украли вино перед крупной экспортной отгрузкой. По данным Financial Times, это крупнейшая кража вина в мире по объему и стоимости, сообщает Сноб .

В прошлые выходные семь профессиональных воров отключили сигнализацию склада и вывезли бутылки на грузовиках. Сотрудники заметили пропажу только утром в понедельник. Полиция ведет расследование, у винодельни есть записи с камер видеонаблюдения.

Гендиректор Marchesi Antinori Ренцо Котарелла надеется вернуть коллекцию. По его словам, вино имеет большую ценность, поэтому продать его незаметно будет трудно.

«Люди на винодельне плакали. Дело не только в стоимости вина — дело в чем-то большем», — сказал Котарелла.

Он также предупредил потенциальных покупателей: бутылки по заманчивым ценам могут оказаться украденными.

Marchesi Antinori — один из старейших винодельческих домов мира. Его основали в 1385 году. Компания поставляет вина в 170 стран.

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