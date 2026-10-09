Полицейские и активисты «Движения Первых» удалили незаконные граффити в Рузе

Сотрудники ОМВД России «Рузский» и активисты «Движения Первых» 7 октября очистили большую часть незаконных надписей на фасадах зданий на улице Солнцева в Рузе. Акция была направлена на сохранение облика города и профилактику вандализма, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники акции очищали стену торгового дома «Руза» и книжный киоск у здания КБО на центральной улице Солнцева. Волонтеры и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних использовали растворитель и ватные диски, чтобы удалить краску без повреждения поверхности. Они обрабатывали небольшие участки, проверяли результат и при необходимости повторяли обработку. Большую часть надписей удалили, особо стойкие, вероятно, потребуют повторной очистки.

Незаконные рисунки могут содержать рекламу наркотиков, оскорбительные или экстремистские сообщения. Стойкую краску, нанесенную краскопультами, трудно удалить даже ацетоном или скипидаром. Полицейские уже выявили одного из юных авторов граффити; вопросы возникли и к нему, и к его родителям.

Акция также помогла укрепить взаимодействие полиции и общества, а подросткам — внести вклад в жизнь города и осознать ценность созидательного труда. Сотрудники и руководство ОМВД поблагодарили активистов за неравнодушие.

«Любые незаконные граффити на фасадах домов, заборах и инфраструктурных объектах — это вандализм, который мы будем пресекать максимально жестко. Каждый случай фиксируется, материалы передаются в правоохранительные органы, а собственники и управляющие компании обязаны оперативно устранять последствия», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

«Одно дело — красивые изображения, а другое — непонятные рисунки и символы, которые появляются без согласования на фасадах жилых домов, остановках и других объектах. Это становится проблемой для всего округа», — отметил депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин, поблагодарив активистов и полицейских.

Подобные мероприятия продолжатся. О случаях вандализма можно сообщить в дежурную часть по телефону +7 (496) 272-34-51.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.