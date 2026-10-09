В Волоколамске планируют вчетверо увеличить мощности переработки молока

ООО «Молзавод Авангард» планирует увеличить мощности переработки молока в Волоколамске с 25 до 100 тонн в сутки. Инвестиции в проект могут составить до 1,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Соглашение о намерениях подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и генеральный директор ООО «Молзавод Авангард» Дмитрий Минчев на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026».

В 2024–2025 годах компания реконструировала действующий завод, вложив 200 млн рублей. Новый этап предусматривает четырехкратное увеличение мощностей переработки сырого молока — до 100 тонн в сутки. Сейчас предприятие прорабатывает три стратегии масштабирования бизнеса.

Для обеспечения переработки собственным сырьем проект предусматривает последующее строительство молочно-товарной фермы на 2 700–3 600 голов крупного рогатого скота. Рассматривается возможность создания крупной роботизированной фермы и расширения перерабатывающих площадок.

«Мы заинтересованы в том, чтобы региональные производители не просто наращивали мощности, но и замыкали производственный цикл — от собственной кормовой базы и фермы до переработки. Проект решает сразу несколько задач: создаст новые высокопроизводительные рабочие места, повысит присутствие продукции переработки молока на полках Московской области и обеспечит дальнейшее развитие отрасли», — подчеркнул Виталий Мосин.

ООО «Молзавод Авангард» работает в Подмосковье с 2013 года и выпускает широкий ассортимент продукции. Завод оснащен современным отечественным оборудованием для первичной обработки, переработки и хранения молочной продукции. Собственная аттестованная лаборатория контролирует качество на каждом этапе технологического цикла.

В региональном Минсельхозпроде отметили, что реализация проекта укрепит сырьевую безопасность и продовольственный баланс Подмосковья.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.