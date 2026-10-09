В Подмосковье создадут агротехнопарк с инвестициями 3 млрд руб

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и директор ООО «Мортадель» Ирина Мельникова подписали соглашение о создании агротехнопарка на выставке «Золотая осень — 2026». Проект предусматривает поддержку инициатив участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Агротехнопарк «Мортадель» создадут в Пушкинском и Сергиево-Посадском городских округах. Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026».

Объем инвестиций составит 3 млрд рублей. На территории площадью почти 127 гектаров планируют разместить более 40 резидентов с проектами в сфере растениеводства, животноводства и агротуризма. Ожидается создание около 1 тыс. рабочих мест. Ввод агротехнопарка в эксплуатацию намечен на IV квартал 2028 года.

«Важно, что проект имеет социальную направленность: на его площадке предусмотрено создание условий для реализации инициатив участников специальной военной операции. Такой подход позволяет одновременно развивать аграрный сектор, создавать рабочие места и поддерживать людей, которые хотят связать свое будущее с предпринимательством и сельским хозяйством», — подчеркнул Виталий Мосин.

В Минсельхозе Подмосковья уточнили, что концепция агротехнопарка уже подготовлена, ведутся предпроектные работы. В дальнейшем здесь планируют сформировать сообщество резидентов, каждый из которых сможет реализовать собственный инвестиционный проект. Инициатива призвана создать новую точку роста для агропромышленного комплекса региона, привлечь частные инвестиции и объединить производственные и социальные проекты.

Развитие агропромышленного комплекса России — приоритет нацпроекта «Продовольственная безопасность». Открываются агропромышленные технопарки, создаются и модернизируются предприятия по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, необходимых ветеринарных средств, а предприятия получают современное отечественное оборудование.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.