В Ленинском округе выбрали лучшие работы детского онлайн-вернисажа

Жюри онлайн-вернисажа «Мой город глазами малышей» в Ленинском округе отметило 17 лучших работ и определило победителей в пяти номинациях. Проект посвятили Дню Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы на онлайн-вернисаж «Мой город глазами малышей» принимали с 7 по 25 сентября в соответствии с приказом управления образования. Юные жители вместе с родителями и педагогами создавали фотолетопись родного края.

Жюри отметило 17 лучших работ. В номинации «Лучший кадр» победил Асад Лукманов, «Улыбка города» — Милана Ягина, «Маленький исследователь» — Евгений Рыбак, «Семейный маршрут» — Лев Якунин, «Глазами малыша» — Руфина Байрамова.

«Очень важно, чтобы любовь к малой родине начиналась с самого детства — с семейных прогулок, со знакомых улиц, с ощущения дома», — отметила начальник управления образования администрации Ленинского городского округа Наталия Киселева.

Киселева назвала детские фотографии искренним и теплым взглядом на округ и поблагодарила участников, родителей и педагогов за творчество и неравнодушие.

В дошкольных отделениях округа педагоги с первых лет формируют у детей любовь к родному краю, уважение к его истории и культуре. Подобные мероприятия помогают семьям вместе открывать красоту округа и воспитывать у детей чувство гордости и привязанности к малой родине.

В пресс-службе добавили, что главное богатство вернисажа — любовь к родному краю, которую дети вложили в снимки пейзажей и прогулок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.