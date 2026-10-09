Врач Амир Хан объяснил, почему люди просыпаются около 3:30

Ночные пробуждения около 3:30 могут быть связаны с естественным ростом уровня кортизола. Врач общей практики Амир Хан объяснил, как стресс усиливает этот процесс, сообщает «Царьград» .

По данным исследований, на которые сослался Амир Хан, среднее время ночного пробуждения — 3:29. В этот период начинает расти уровень кортизола: гормон подготавливает организм к пробуждению.

При стрессе, тревоге или хроническом недосыпе этот процесс может привести к полноценному пробуждению с учащенным сердцебиением. У женщин в перименопаузе и менопаузе ситуацию дополнительно усугубляют колебания уровня эстрогена.

«Если вы проснулись в три часа ночи, это не значит, что с вами что‑то не так. Просто ваша биология делает то, что ей положено делать», — пояснил Амир Хан, которого цитирует Daily Mirror.

Врач подчеркнул, что кратковременные ночные пробуждения нормальны. Он рекомендовал не смотреть на часы и не брать телефон, а спокойно подышать и расслабиться, чтобы снова уснуть.

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