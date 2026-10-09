Симоньян предположила, что Черногория выдаст команду «Рыбаря» Украине

Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что задержанных в Черногории участников Telegram-проекта «Рыбарь» передадут Украине, а не США. Она выразила уверенность в их возвращении.

О задержании руководителя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и нескольких его коллег в Черногории стало известно в пятницу, 9 октября. Информацию подтвердил премьер-министр республики Милойко Спайич.

«Мой прогноз — команду „Рыбаря“ выдадут не США, а Украине. Что хуже с точки зрения возвращения. Вернем, конечно, но натерпятся коллеги… Им — мужества, остальным урок: летаем только в те страны, в которых абсолютно уверены!» — написала Симоньян в Telegram.

Она также призвала отказаться от поездок в страны, которые считает враждебными, в том числе в Черногорию. По ее мнению, воздержаться от таких путешествий стоит даже тем, кто не находится под санкциями и формально может туда лететь.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что в Европе на всех россиян объявлена охота.

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