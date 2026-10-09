В Павловском Посаде провели выездную администрацию для работников гофрокомбината

Временно исполняющий полномочия главы Михаил Владимирович Криворучко и советник вице-губернатора Московской области Николай Александрович Ханин 8 октября провели выездную администрацию на площадке Павлово-Посадского гофрокомбината — крупнейшего предприятия Павловского Посада.

Участники обсудили, какие участки дорог нужно отремонтировать в первую очередь, ход благоустройства общественных пространств и меры для повышения комфорта во дворах. Сотрудники также подняли вопросы работы коммунальных служб и торговли. Отдельное внимание уделили безопасности: освещению, камерам и маршрутам патрулирования.

Все поступившие обращения зафиксировали. В администрации заверили, что ни одно из них не останется без ответа. Такие встречи позволяют напрямую услышать жителей и разобрать наиболее острые вопросы.

Горячая линия главы работает по телефону 2-99-03. Записаться на личный прием и выездную администрацию можно по номеру 2-99-05. Обращения также принимают по электронной почте: KrivoruchkoMiVl@mosreg.ru.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для властей региона очень важна обратная связь.

«Когда я 12 лет назад пришел на встречу к Владимиру Владимировичу, одним из главных его наказов было — слышать, что говорят люди. Здесь мы в авангарде, работаем командой на всех уровнях, проводим встречи с жителями, «выездные администрации». И та информация, те тревоги, те жалобы, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные депутаты, муниципальные вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — заявил Воробьев.