Помет пингвинов может ускорять таяние снега в Антарктиде

Ученые связали помет пингвинов с ростом снежных водорослей в Антарктиде. Они меняют цвет снега и могут ускорять его таяние, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Пингвины переносят фосфат из помета на снег и обеспечивают водоросли питательными веществами. При достатке питания клетки насыщаются хлорофиллом и окрашивают снег в зеленый цвет. При нехватке водоросли вырабатывают красные пигменты. О результатах исследования сообщает JGRB.

Зеленый снег поглощает на 40 процентов больше солнечной энергии, чем белый, а красный — на 20 процентов больше. Дополнительное тепло может ускорять таяние. Потепление, в свою очередь, способствует распространению водорослей.

Исследователи изучили снег вдоль побережья Западной Антарктиды, в том числе рядом с колониями пингвинов. В образцах с преобладанием зеленого пигмента они обнаружили значительно больше фосфата. Ученые назвали результат первой прямой связью между пометом пингвинов и стадиями жизненного цикла снежных водорослей. По их словам, прогнозы таяния Антарктиды пока не учитывают этот фактор.

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