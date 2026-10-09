сегодня в 15:25

Из Ленинского округа отправили бойцам два автомобиля и гуманитарный груз

Гуманитарную помощь для 14-й армии и два легковых автомобиля для 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии отправили из Ленинского округа при участии депутата Мособлдумы Сергея Арбузова и ассоциации ветеранов СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Два легковых автомобиля помогут военнослужащим 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии выполнять задачи на линии боевого соприкосновения. Вместе с транспортом из Ленинского округа отправили гуманитарный груз для 14-й армии. В отправке участвовали депутат Московской областной думы Сергей Арбузов и ассоциация ветеранов СВО.

Машины загрузили необходимыми на передовой вещами. В состав помощи вошли строительные материалы, спальные мешки, антидроновые одеяла, маскировочные сети, термобелье и другие предметы.

«Мы держим связь с подразделениями, знаем, что требуется на передовой, и стараемся закрывать эти потребности оперативно. Сегодня отправили машины и большой гуманитарный груз», — сообщил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

«Мы продолжим помогать столько, сколько потребуется», — отметил депутат Московской областной думы Сергей Арбузов.

В пресс-службе добавили, что поддержка военнослужащих в Ленинском округе продолжается на системной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.