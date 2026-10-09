Жительница Наро-Фоминского округа Людмила Букатина отметила 100-летие

Людмила Ивановна Букатина из деревни Алабино 8 октября отметила вековой юбилей. Представители территориального управления Селятино поздравили ее и вручили поздравление от президента России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Людмила Ивановна Букатина — труженик тыла. Она родилась в семье медиков и всю жизнь посвятила медицине.

Война застала ее восьмиклассницей. После уроков девушка помогала маме в военном госпитале перевязывать раненых. Одним из самых тяжелых воспоминаний юности стала железнодорожная станция в Моршанске, откуда уходили эшелоны с новобранцами.

«Молодые, красивые, рослые ребята. Они шли строем мимо нас, а мы стояли и плакали… Понимали: эти люди уходят туда, где идут тяжелые бои», — вспоминала Людмила Ивановна.

Еще долго после войны звук груженого поезда оставался для нее самым страшным. Победу она встретила первокурсницей. Вернувшись в родной Моршанск, заведовала детским отделением поликлиники, затем несколько лет работала в Группе советских войск в Германии.

В Алабино Людмила Ивановна приехала помогать с внуками после замужества дочери и осталась жить в деревне.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.