В школах Подмосковья открывают агротехнологические классы

Школьники в Зарайске и Воскресенске будут изучать генетику и селекцию растений в партнерстве с аграрными вузами и предприятиями. Соглашения подписали на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин подписал соглашения с отраслевыми инвесторами и представителями вузов для развития непрерывной подготовки кадров для агропрома.

В лицее № 5 Зарайска 25 восьмиклассников уже начали обучение по направлению «Генетика и селекция растений». Соглашение Мосин подписал с Алексеем Кремлевым, директором ООО «Луховицкие овощи», входящего в группу компаний «Рост». Компания станет ключевым работодателем. Партнеры проекта — РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева и Луховицкий аграрно-промышленный техникум.

Аналогичный класс на 25 восьмиклассников откроется в школе № 3 деревни Ратчино городского округа Воскресенск. Мосин заключил соглашение с генеральным директором ООО ТК «Подмосковье» Михаилом Веретенниковым. Компания станет профильным работодателем, академическими партнерами — Тимирязевская академия и Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского.

Министр также подписал соглашение о взаимодействии в сфере аграрного образования с ректором Университета Вернадского, членом-корреспондентом РАО, профессором Еленой Певцовой. Основанный в 1930 году вуз обучает более 6,5 тыс. студентов и готовит управленческие и профильные кадры для сельских территорий и малых городов.

Университет входит в топ-3 по итогам независимой оценки качества образования, ведет исследования устойчивого развития территорий и по поручению президента России обеспечивает научно-методическое сопровождение госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Мосин вручил коллективу благодарственное письмо областного Минсельхозпрода за участие в региональных программах и подготовку кадров для агропрома.

В министерстве подчеркнули, что цепочка «школа — колледж — аграрный вуз — предприятие» позволит готовить исследователей, селекционеров и инженеров под запросы производств, укрепляя кадровую устойчивость и технологическую независимость агропрома региона.

Нацпроект «Продовольственная безопасность» позволяет российским школьникам еще во время учебы начать знакомство с отраслью АПК. В стране создают агротехклассы с умными теплицами, гидропоникой и виртуальными тренажерами. По всей стране работают более 2 тысяч таких площадок, а к 2030 году их число вырастет до 18 тысяч.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.