Воспитатель детсада под Иркутском кинула малыша на землю во время прогулки

В Братске Иркутской области сотрудники прокуратуры инициировали проверку детского сада в жилом районе Падун после появления видеозаписи с грубым обращением с воспитанником со стороны воспитательницы. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash .

Инцидент попал на камеры очевидцев во время прогулки группы на уличной площадке. На опубликованных кадрах видно, как сотрудница учреждения хватает мальчика и с силой бросает его на землю.

После этого ребенок долго не мог подняться на ноги и плакал. Встать пострадавшему в итоге помогла другая девочка из группы.

По словам местных жителей, женщина и ранее проявляла агрессию по отношению к малолетним подопечным. В надзорном ведомстве оценят соблюдение прав несовершеннолетних и законодательства об образовании.

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