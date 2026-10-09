Россиянку уволили из IT-компании из-за отказа ехать в глушь с мужчинами

Сотрудница крупной зарубежной IT-компании Елизавета Д. лишилась работы после отказа участвовать в выездной стратегической сессии в уединенном загородном коттедже. Об этом она рассказала в социальных сетях.

По словам девушки, она работала удаленно на позиции маркетолога. Она была единственной женщиной в полностью мужском коллективе иностранной фирмы.

Руководство запланировало рабочее мероприятие на природе — в изолированном доме. Он был расположен в пяти часах езды на машине от ближайшего крупного города и аэропорта.

Учитывая удаленность локации и отсутствие личного транспорта, сотрудница вместе со своим парнем сочла поездку небезопасной и отклонила приглашение.

В ответ владелец бизнеса заявил, что ее нежелание присутствовать на сессии свидетельствует о несерьезном отношении к обязанностям. Затем девушку уволили.

Елизавета Д. отметила, что изначально юрист предлагал оспорить решение руководства как неправомерное расторжение контракта. Однако она предпочла не доводить дело до суда. Маркетолог подчеркнула, что мужчины в технологической отрасли часто не осознают скрытых рисков для женщин и игнорируют вопросы личной безопасности сотрудниц.

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