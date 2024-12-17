Подрыв генерала Кириллова в Москве квалифицировали как теракт

Дело о теракте возбуждено после подрыва генерала Кириллова в Москве

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов) после гибели двух военнослужащих в Москве. Одним из погибших оказался начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает пресс-служба СК.

Делом заинтересовался председатель Следкома Александр Бастрыкин. Он поставил расследование на контроль в центральном аппарате комитета.

Сейчас на месте подрыва военных на Рязанском проспекте продолжает работать следственно-оперативная группа. К месту ЧП также привлечен робот-сапер.

По данным следователей, генерал и его помощник погибли в результате подрыва бомбы, заложенной в самокат, который был припаркован у подъезда. Взрывчатку могли активировать дистанционно, сделав это в момент, когда Кириллов попал в зону поражения.