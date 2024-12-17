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Робота-сапера привезли на место взрыва на Рязанском проспекте в Москве

На место взрыва на Рязанском проспекте в столице, в результате которого был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, привезли робота-сапера, сообщает Mash .

Опубликовано видео с места происшествия. На нем показано, как робот-сапер выезжает из машины ФСБ перед подъездом, где произошел взрыв.

Ранее было опубликовано видео с места взрыва. На видео показан подъезд дома, где сработало взрывное устройство. Видно, что подъезд поврежден, покорежены двери, окна.

Появились также фото и видео из двора. Он оцеплен, работают силовики. Рядом с местом происшествия стоят очевидцы.

В результате взрыва у дома на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Мощность самодельного взрывного устройства (СВУ) составила порядка 200 граммов тротила.