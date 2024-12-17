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Опубликованы фото и видео из двора в Москве, где взорвали генерала Кириллова

РИА Новости опубликовало фото и видео из двора на Рязанском проспекте в столице, где взрывом были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник.

На видео показано, что двор оцеплен, работают силовики. Рядом с местом происшествия стоят очевидцы.

Рядом с подъездом, где произошел взрыв, стоят машины полиции, СК, других спецслужб.

Ранее Следственный комитет России подтвердил, что в результате взрыва погиб именно Кириллов. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом.

Взрыв прогремел по адресу: Москва, Рязанский проспект, дом 2/1. Возбуждено уголовное дело.