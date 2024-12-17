Мощность устройства, с помощью которого убили Кириллова, составила 200 г тротила
Мощность СВУ на Рязанском проспекте в Москве составила 200 г тротила
Мощность самодельного взрывного устройства (СВУ), которое сработало на Рязанском проспекте в столице, составила порядка 200 граммов тротила, сообщает РИА Новости.
Об этом рассказали в экстренных службах.
Утром во вторник взрыв прогремел по адресу: Москва, Рязанский проспект, 2/1. Предварительно, погибли военный и его помощник.
СВУ, которое привели в действие дистанционно, могло быть примотано к ручке электросамоката. По факту взрыва возбудили уголовное дело. На месте работают следователи и сотрудники прокуратуры.