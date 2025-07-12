Ураганный ветер валит деревья в Москве и Подмосковье

Ураган бушует в Московском регионе. Сильный ветер валит деревья прямо на дороги и автомобили, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, дерево рухнуло прямо на проезжую часть в Одинцовском городском округе. На месте дежурят сотрудники ДПС, движение затруднено.

Не повезло владельцу автомобиля в столичном районе Хорошево-Мневники. Там дерево упало на припаркованную машину. Похожая картина сложилась в районе Щукино в сквере на улице Берзарина. Дерево упало на пешеходную дорожку. К счастью, никто не пострадал.

В Подмосковье из-за ураганного ветра дерево рухнуло и расплющило крышу внедорожника с 12-летней девочкой в салоне. Пострадавшего ребенка с различными травмами госпитализировали в местную больницу.