Молния попала в Останкинскую башню во время грозы в Москве

Молния попала в Останкинскую башню во время мощного ливня в российской столице в субботу, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

На опубликованных кадрах видно, как во время субботней непогоды в Останкинскую башню попадает молния.

В субботу в Московском регионе бушует ураган. Сильный ветер валит деревья прямо на дороги и автомобили. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Неблагоприятные погодные условия в столице ожидаются до конца дня. Москвичей призвали сообщать о подтоплениях после сильнейшего ливня.