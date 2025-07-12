Молния попала в Останкинскую башню во время грозы в Москве
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, новости»
Молния попала в Останкинскую башню во время мощного ливня в российской столице в субботу, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
На опубликованных кадрах видно, как во время субботней непогоды в Останкинскую башню попадает молния.
В субботу в Московском регионе бушует ураган. Сильный ветер валит деревья прямо на дороги и автомобили. В настоящее время информации о пострадавших нет.
Неблагоприятные погодные условия в столице ожидаются до конца дня. Москвичей призвали сообщать о подтоплениях после сильнейшего ливня.