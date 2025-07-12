Участок МКАД затопило из-за ливня на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы в районе 16 км внешней стороны МКАД зафиксировано подтопление проезжей части из-за сильных осадков, сообщает столичный Дептранс.

В настоящее время там нет движения транспорта. Водителям рекомендуется объезжать данный участок.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают регулировочно-распорядительные действия и оказывают водителям всестороннюю помощь.

В субботу сильный ливень парализовал движение в ряде районов города, создав километровые заторы. Ранее МЧС призвало горожан к внимательности на дорогах.