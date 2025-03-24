У отца мальчика, которого растерзали хаски в Сочи, украли 3 млн на лечение сына

Бывшая супруга мужчины, девятилетнему сыну которого хаски откусили лицо в Сочи, украла у него 3 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на лечение мальчика, сообщает РЕН ТВ .

По словам Валентина, бывшая жена воспользовалась генеральной доверенностью. Документ она получила еще в 2018 году, чтобы решить имущественные вопросы после развода. Срок действия доверенности — 10 лет.

Валентин заявил, что экс-супруга, которая не является матерью его сына, украла 3 млн рублей, которые были собраны на лечение мальчика. Эти деньги она сняла со счета в банке в понедельник.

Сам мужчина считал, что доверенность не действует из-за смены паспортных данных. Женщина, укравшая деньги, не выходит на связь.

Хаски напали на мальчика в Сочи 26 февраля. Они откусили ему лицо. Ранее сообщалось, что у ребенка не прижились губа и нос. Ему проведут еще несколько операций.

Напавших на мальчика хаски усыпили. Их хозяину предъявлены обвинения.